Milano: Albertini, Cairo sindaco? Ha caratteristiche di Draghi, ma dovrebbe lasciare Rcs

- Urbano Cairo "potrebbe ha tutte le caratteristiche per essere un leader vero, ha i titoli di Mario Draghi che ha messo insieme centrodestra e centrosinistra, ma per fare il sindaco di Milano dovrebbe lasciare il suo ruolo di editore di Rcs". Lo ha detto l’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a margine del congresso provinciale e cittadino di Forza Italia a Milano. Cairo, ha spiegato Albertini, “a me è piace moltissimo come persona e la sua storia personale come imprenditore è eccellente”, se volesse fare il sindaco “ha tutte le caratteristiche per essere un leader vero, con l’empatia del politico e la capacità organizzativa e gestionale del decisore. La politica vera è fatta di queste cose: d’accordo ascoltare la pancia, ma per il governo occorre capacità visione e razionalità. Se dovesse essere disponibile i partiti dovrebbero andare a caccia della sua disponibilità”. Rispondendo a chi gli ha chiesto se il centrodestra farebbe bene cercarlo, Albertini ha rilevato che “Cairo, teoricamente, potrebbe essere candidato anche dal centrosinistra. Ricordo che 120 mila milanesi di sinistra col voto disgiunto votarono per me. Cairo secondo me, non avendo una storia politica di appartenenza, potrebbe essere candidato da entrambi, deve dimostrarlo sul campo, ma ha i titoli di Draghi che ha messo insieme la moderazione di destra e sinistra”. E a chi gli ha fatto notare che però dovrebbe lasciare Rcs Albertini ha ammesso che “sì, e quello è il problema, non so come potrebbe fare perché credo che, in questo momento, sia il più grande editore d’Italia. È chiaro che se si impegna a questo livello in politica non può fare entrambe le cose, oltre a essere inopportuno che lo faccia”. (Rem)