Sudan: l'Igad invita al dialogo, Khartum sospende partecipazione al blocco

- Il governo del Sudan ha deciso di sospendere la proprio partecipazione all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), organizzazione regionale che questa settimana ha invitato al suo vertice il generale Mohamed Hamdan Dagalo, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), protagonista dallo scorso 15 aprile di un'offensiva in tutto il Paese contro l'esercito regolare del presidente del Consiglio di transizione sovrano, generale Abdel Fattah al Burhan. Lo si apprende da un comunicato diramato oggi dall'esecutivo di Khartum. Il documento segue un appello al dialogo tra Al Burhan e Dagalo firmato dai leader del blocco regionale riuniti a Kampala, in Uganda. Il gruppo chiede un immediato cessate il fuoco e l'avvio di colloqui, con gli Stati membri che promettono l'uso di "tutti i mezzi disponibili" per arrivare a una risoluzione pacifica del conflitto. In segno di protesta per l'invito esteso a Dagalo, Al Burhan aveva già annunciato l'intenzione di disertare il vertice di Kampala e la sospensione di ogni contatto con i mediatori dell'Igad. Dell'organizzazione fanno parte anche Etiopia, Gibuti, Kenya, Somalia, Sud Sudan e Uganda. (Res)