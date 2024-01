Viterbo: giovane truffa una 88enne a Canepina, carabinieri lo fermano prima che scappi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovanissimo malfattore campano è stato colto sul fatto dai carabinieri mentre tentava di truffare un'anziana di 88 anni a Canepina, in provincia di Viterbo. I militari in servizio hanno notato una situazione sospetta: un giovane sconosciuto usciva dalla banca del paese accompagnando inspiegabilmente un'anziana signora del posto, conosciuta dai militari. Approfondendo la dinamica, i carabinieri hanno smascherato l'inganno orchestrato dal giovane, che si era finto amico del nipote della vittima. Il presunto truffatore aveva persuaso la signora a consegnare vari monili in oro e una somma contante di 3600 euro, fingendo di saldare un debito contratto dal nipote per l'acquisto di materiale scolastico. Le minacce di ripercussioni giudiziarie in capo al nipote, in caso di mancato pagamento, avevano seminato il terrore nella vittima. L'efficienza dei militari ha permesso il recupero immediato della somma sottratta e l'individuazione dell'autovettura utilizzata dal complice scappato alla vista dei militari, successivamente sequestrata nel comune di Fabrica di Roma. Il giovane è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria, la quale ha poi disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza del malvivente nelle more del processo. (Rer)