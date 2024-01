© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distruzione di risorse naturali “non può essere gabbellata come sviluppo ma va indicata come regressione. La sostenibilità è un nome della pace”. Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione della cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. (Rin)