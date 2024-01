© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura “è conoscenza. Ma anche coscienza. Ci vogliono intelligenza e coraggio per battere strade nuove. Pesaro si propone quest’anno di far interagire arte, natura e tecnologia”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione della cerimonia di inaugurazione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. (Rin)