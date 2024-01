FI: Rossello, al lavoro per Milano con classe dirigente capace e propulsiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è una realtà composita, fra grande città e area metropolitana, e riunisce una tale molteplicità di persone, di lavoro, di eccellenze, che la rendono di una ricchezza unica. Una ricchezza che si rafforza nella interconnessione tra la Città e i Comuni della Area Metropolitana, nelle aree urbane come nelle zone rurali. Una metropoli che sta cambiando sempre di più, evolvendosi in una proiezione internazionale connotata da alcune specificità che la rendono particolarmente attrattiva, in continuità con le scelte dei sindaci Albertini e Moratti e delle giunte che furono coerenti con il nostro DNA, con un ruolo di locomotiva per la crescita". Così Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatrice cittadina della città di Milano, rieletta oggi per acclamazione. "Guardate alla nostra lista, numeri e percentuali di rappresentanza alla mano, dove nessuno è sacrificato ma è valorizzato e fiducioso. Per questo abbiamo lavorato per avere una proposta unitaria e congiunta con i colleghi della provincia di Milano, ponendoci da tempo l'obiettivo di creare le premesse per un salto di qualità necessario ed essenziale", conclude. (Com)