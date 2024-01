Imprese: Spagna, Stellantis propone a sindacati piano licenziamenti 90 lavoratori a Vigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica Stellantis ha presentato ai sindacati la proposta di un piano di licenziamenti volontari per 90 lavoratori della fabbrica di Vigo, in Spagna. Secondo quanto riferito da fonti sindacali all'agenzia di stampa "Europa Press", il tavolo è stato istituito ieri e sono previste tre riunioni dal 25 gennaio al 2 febbraio. Per il Collettivo unitario dei lavoratori (Cut) è "incongruo che l'azienda continui a richiedere aiuti pubblici" mentre, allo stesso tempo, proponga un piano di licenziamenti. "Sembra che le sovvenzioni pubbliche vengano utilizzate per tagliare posti di lavoro", ha evidenziato il sindacato. (Spm)