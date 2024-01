Somalia: presidente Mohamud al Cairo per incassare sostegno di Al Sisi contro l'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Hassan Mohamud, è giunto ieri sera al Cairo, in Egitto, dove spera l'omologo Abdel Fattah Al Sisi dovrebbe ribadirgli fermo sostegno nel quadro della disputa che oppone Mogadiscio all'Etiopia, che a inizio anno ha annunciato un accordo con lo Stato secessionista del Somaliland per l'utilizzo del porto di Barbera. Un appoggio che, riferisce il portale "Garowe Online", è già stato confermato dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, che ha accolto Mohamud in aeroporto. Il Cairo, ha detto il capo della diplomazia egiziana, "non risparmierà alcuno sforzo nel sostenere la Somalia. Ci stiamo coordinando per fornire a Mogadiscio tutto l'aiuto e l'addestramento necessario ai suoi militari perché conquisti la sovranità sull'intero territorio". Anche l'Egitto ha rapporti tesi con l'Eritrea in ragione del progetto portato avanti da Addis Abeba per la realizzazione della Grande diga della rinascita (Gerd), infrastruttura che secondo Il Cairo potrebbe avere conseguenze devastanti sull'approvvigionamento idrico dei Paesi a valle del Nilo. (segue) (Res)