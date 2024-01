Somalia: presidente Mohamud al Cairo per incassare sostegno di Al Sisi contro l'Etiopia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un comunicato di Villa Somalia, la presidenza di Mogadiscio, Mohamud - che nei giorni scorsi era stato a Kampala, in Uganda, per i vertici dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e del Movimento dei non allineati (Nam) - si fermerà al Cairo per due giorni. Nel suo intervento al summit Nam, il presidente somalo ha respinto "qualsiasi tentativo" da parte dell’Etiopia di annettere la sua terra, e ha sollecitato la comunità internazionale ad agire per garantire il rispetto dell'integrità territoriale somala. "Nel mio intervento ho insistito sul fatto che la retorica spregiudicata ed irresponsabile che gli ufficiali dell'Etiopia stanno portando avanti rappresenta una pericolosa violazione della sovranità, unità ed integrità territoriale della Somalia, dimostrando un'assoluta indifferenza per i principi cardine del diritto internazionale", riferisce la presidenza somala su X citado Mohamud. Il presidente ha quindi chiesto al Nam, all'Unione africana ed alle Nazioni Unite di "prevenire l'invasione etiope" in territorio somalo e di proteggere il principio di sovranità. "La comunità internazionale deve agire in modo responsabile e proteggere i principi di sovranità ed integrità territoriale", ha concluso. (segue) (Res)