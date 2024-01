Commercio: Confindustria, prospettive incerte per export italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per l’export italiano di beni sono incerte. È quanto emerge dalla Congiuntura flash di gennaio del Centro studi di Confindustria. L’export di prodotti italiani si è ridotto nel 2023 (-1,4 per cento nei primi undici mesi, rispetto allo stesso periodo del 2022, a prezzi costanti), in un quadro di profonda debolezza della domanda mondiale di beni (-2,2 per cento gli scambi nei primi dieci mesi). Segnali di miglioramento a fine anno. Nel quarto trimestre, l’export italiano è stimato in recupero (+1,5 per cento in ottobre-novembre sul terzo), seppure con una dinamica mensile altalenante. Nel manifatturiero, le vendite all’estero si sono attestate su livelli superiori rispetto a ottobre-novembre 2022 (+0,6 per cento). Una dinamica migliore di quella registrata dalla produzione manifatturiera italiana (-2,5 per cento), che è stata frenata anche da una debole domanda interna di beni. (segue) (Com)