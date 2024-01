Commercio: Confindustria, prospettive incerte per export italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per il 2024, sottolinea l’Ufficio studi di Confindustria, non rassicuranti. L’intensificarsi degli attacchi del gruppo yemenita Houthi alle navi di trasporto marittimo all’ingresso del Mar Rosso ha comportato una sospensione del transito nel Canale di Suez da parte delle maggiori compagnie di spedizioni internazionali (Msc, Maersk, Cma Cgm, Hapag-Lloyd, seguite da compagnie petrolifere come British Petroleum e Frontline), che hanno deviato le rotte a sud del Capo di Buona Speranza (circa 10 giorni di navigazione in più). A metà gennaio, il traffico di navi nel mar Rosso si è più che dimezzato (-55 per cento rispetto al quarto trimestre 2023; dati Redsea Kiel institute) e il costo di trasporto dei container dall’Asia all’Europa è aumentato del 92 per cento (Shanghai Containerized Freight index). (segue) (Com)