Ucraina-Romania: sbloccato traffico dei camion al valico di frontiera Porubne-Siret

- E' stato sbloccato il traffico dei camion al valico di frontiera Porubne-Siret, al confine tra Romania e Ucraina. Lo riferisce il Servizio statale di frontiera dell'Ucraina su Telegram. "Il traffico dei camion al posto di blocco di Porubne è completamente sbloccato", si legge nel messaggio. La registrazione di tutte le categorie di veicoli sia in entrata che in uscita dall'Ucraina viene effettuata secondo le procedure stabilite. I manifestanti romeni nei giorni scorsi hanno bloccato tre valichi al confine con l'Ucraina: Siret-Porubne, Vikova de Sous-Krasnoilsk e Khalmeu-Diakove. Gli agricoltori romeni hanno iniziato a bloccare il confine ucraino il 13 gennaio ma hanno sospeso due volte la loro protesta in attesa dell'esito dei negoziati con il governo di Bucarest. Ieri, 19 gennaio, gli agricoltori romeni hanno interrotto le manifestazioni al posto di blocco di Vikovu-de-Sous. (Kiu)