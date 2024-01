Cultura: Nanni (CC), museo Etrusco volano culturale e sociale che appassiona tanti giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una fase storica in cui c'è bisogno di avere punti di riferimento, di classe dirigente che svolga il suo ruolo con competenza e passione, andando oltre l'ordinaria amministrazione rispetto al ruolo che svolgiamo, in questo senso Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco dal 2017 al 2023, ne è stato un esempio". Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e membro della Commissione Cultura, che ieri ha partecipato all'iniziativa per raccontare i sette anni di Valentino Nizzo alla guida del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. "Il Museo Etrusco in questi anni non è stato soltanto uno dei luoghi più interessanti della nostra città, dove ricordo sono conservati straordinari reperti della nostra storia, ma è stato un vero e proprio laboratorio di arte, un luogo in cui i cittadini hanno potuto partecipare ad attività ed iniziative, un volano culturale e sociale che ha appassionato soprattutto tanti giovani alla storia della nostra città e del nostro Paese". (Com)