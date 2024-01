Gaza: Hamas, 24.927 morti nella Striscia dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 24.927 il bilancio dei morti nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas, lo scorso 7 ottobre. Lo ha annunciato il ministero della Sanità dell’exclave palestinese, gestito dal movimento islamista, aggiungendo che i feriti sono 62.388. Secondo le autorità della Striscia solo nelle ultime 24 ore le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso 165 persone e ferendone 280 "in 14 massacri". Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente ed includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti dell'interno della Striscia. (Res)