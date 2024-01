Mediaset: il 21 gennaio “TG4 medicina” compie un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 20 gennaio, alle ore 12:15 circa su Retequattro, nella rubrica “Tg4 - Medicina”, all’interno dell’edizione del Tg4 delle ore 12, un approfondimento sulla leucemia con il Dottor Matteo Della Porta, direttore responsabile del reparto di leucemie e mielodisplasie dell’istituto clinico Humanitas. “Tg4 – Medicina”, la rubrica condotta da Elisa Triani, compie domani, 21 gennaio, il suo primo anno: iniziata con un appuntamento a settimana il sabato ha riscosso un ampio gradimento tra i telespettatori e ha raddoppiato andando in onda anche il mercoledì. “Tg4 – Medicina” fornisce il punto di vista dei maggiori professionisti italiani del settore su come prevenire e curare alcuni dei disturbi medici più frequenti e sulle tecniche più innovative per fronteggiare diverse patologie, sempre con un linguaggio chiaro e immediato che possa aiutare i telespettatori a conoscere meglio gli aspetti fondamentali della medicina. (Com)