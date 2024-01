PD: Ronzulli (Fi), Schlein ormai segretaria di se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pd si riunisce a Gubbio per mostrare un’unità che non esiste. Evidentemente spera nel miracolo di San Francesco, perché poi nella realtà si spacca sul voto per l’invio delle armi in Ucraina. La Schlein, ormai, sembra diventata la segretaria di se stessa. Arriva perfino a chiedere al governo di interrompere l’invio di armi in Israele, quando questo invio, peccato per lei, è già stato interrotto. Bene invece sta facendo il nostro governo, grazie a Antonio Tajani, a difendere gli interessi nazionali di fronte alla irresponsabilità di una sinistra che se oggi fosse stata al nostro posto ci avrebbe isolati dal contesto internazionale”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, nel suo intervento al congresso provinciale di Milano di Forza Italia. (Rem)