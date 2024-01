Usa: Trump confonde la rivale repubblicana Haley con Nancy Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confuso la sua rivale alle primarie repubblicane Nikki Haley, già ambasciatrice alle Nazioni Unite sotto la sua amministrazione, con la leader democratica Nancy Pelosi, ex presidente della Camera dei rappresentanti, durante un comizio in New Hampshire, dove gli elettori del Partito repubblicano saranno chiamati a votare il prossimo 23 gennaio. Lo riporta l'emittente "Nbc News". Parlando dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, Trump ha affermato: "Nikki Haley, sapete che hanno distrutto tutte le informazioni, tutte le prove, tutto, hanno cancellato e distrutto tutto. Le abbiamo offerto 10 mila uomini, soldati, Guardia nazionale, tutto quello che volevano. Hanno rifiutato. Non vogliono parlarne. E' gente molto disonesta". In passato, l'ex presidente aveva invece accusato Pelosi di aver rifiutato lo schieramento di 10 mila militari a protezione del Congresso durante la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Si tratta tuttavia di una circostanza già smentita da membri della stessa amministrazione Trump, in particolare dall'allora segretario alla Difesa ad interim Christopher Miller, che sulla questione ha reso testimonianza al Congresso sotto giuramento. (Was)