Giustizia: Ronzulli (Fi), sostegno a Nordio su riforma, occasione unica e irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Per noi la giustizia è la madre di tutte le riforme. E se non riusciremo a farla noi, se non ci riuscirà il ministro Nordio, allora non ci riuscirà nessuno. È un’occasione unica e irripetibile. Per questo, proprio qui da Milano, dove la barbarie giudiziaria ha visto la sua massima espressione, voglio dire al ministro Nordio ‘vai avanti, Forza Italia è con te’. Non molliamo, perché insieme realizzeremo uno dei sogni del presidente Berlusconi per una giustizia giusta, per un paese giusto”. Lo dice la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al congresso provinciale di Milano di Forza Italia. “La riforma della giustizia – ha proseguito – è indispensabile per trasformare l’Italia in un paese davvero civile. Perché è incivile che le inefficienze e le lentezze del sistema giudiziario costino all’Italia, alle imprese, ai cittadini, oltre due punti di Pil, più di una manovra finanziaria. È incivile che l’abuso d’ufficio abbia paralizzato l’attività degli amministratori locali, che durante la pandemia sono stati un pilastro per intere comunità e che, invece di essere premiati, sono stati costretti a lavorare con il timore di finire sotto inchiesta per la firma in calce ad una autorizzazione. Non tutti nella coalizione la pensavano come noi, ma grazie a Forza Italia abbiamo liberato gli amministratori dalla paura di firma. E sono incivili le intercettazioni a strascico, la pubblicazione di quelle in cui sono coinvolte persone estranee alle indagini, il sequestro dei cellulari attraverso i quali si può risalire a qualsiasi aspetto della vita privata dei cittadini. Questa non è civiltà giuridica. E serve la separazione delle carriere. Per realizzare tutto questo, sono necessari ostinazione e coraggio. Questo governo e questa maggioranza di coraggio ne hanno da vendere perché abbiamo le idee chiare e siamo liberi”, ha concluso. (Rem)