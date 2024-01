Roma: Webuild, torna a splendere cripta Sant’Agnese in Agone a Piazza Navona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donazione rientra nell'Agenda Cultura del Gruppo, l'insieme dei progetti culturali promossi e organizzati da Webuild, e segue l'iniziativa "Superbarocco", per cui Webuild lo scorso anno ha organizzato un concerto evento proprio nella Chiesa a Piazza Navona. In Italia, Webuild sta realizzando 10 grandi progetti infrastrutturali in cui è impegnata in stretta collaborazione con le Soprintendenze nella salvaguardia e valorizzazione di beni archeologici ritrovati, come, sempre a Roma, per la linea Metro C. Il progetto rappresenta infatti una doppia sfida: ingegneristica, da un lato, ma anche per la tutela del patrimonio culturale e storico nel cuore della città. Per la Linea C, che attraversa il cuore di Roma, sono già state previste quattro archeo-stazioni – San Giovanni (in esercizio), Piazza Venezia, Porta Metronia, Colosseo/Fori Imperiali – progettate per esporre e valorizzare le strutture e i reperti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi. (Com)