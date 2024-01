Armenia: Pashinyan, dall'Azerbaigian vogliamo garanzie su fine rivendicazioni territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia si aspetta garanzie dall'Azerbaigian sul fatto che non ci saranno ulteriori rivendicazioni territoriali ed è pronta a concedere analoghe rassicurazioni a Baku.. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan durante un incontro con i membri del partito Contratto civile, al governo a Erevan. "Ci aspettiamo garanzie dall'Azerbaigian sul fatto che non voglia lasciare argomenti nascosti tra le righe per eventuali future rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Armenia. Ma voglio affermare che anche noi siamo pronti a fornire tali garanzie. Queste azioni sono correlate”, ha detto Pashinyan. Il premier crede che sia l'Armenia che l'Azerbaigian vogliano tali garanzie aggiuntive. Secondo Pashinyan, nei testi diplomatici ci sono sempre dei sottotesti in cui l'Armenia e, forse, l'Azerbaigian vedono alcuni rischi di future rivendicazioni territoriali da parte di una delle due parti. Il premier ha aggiunto che nel quadro del processo di risoluzione armeno-azerbaigian ci sono stati molti episodi di contatti diretti e indiretti. "Ora i contatti diretti tra Armenia e Azerbaigian sono più o meno attivi. Sapete che esistono linee di comunicazione funzionanti tra il mio ufficio e l'amministrazione del presidente dell'Azerbaigian", ha detto Pashinyan, spiegando che i contatti si concentrano sugli sforzi volti a siglare un trattato di pace. (Rum)