Piemonte 2024: Cirio, nel centrodestra non abbiamo bisogno di nascondere ciò che ci differenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il centrodestra unito è un valore, è un grande insegnamento di Silvio Berlusconi che dimostra nei fatti che noi siamo uniti sulle politiche nazionali come di quelle locali non abbiamo bisogno di nascondere ciò che ci differenzia per valorizzare ciò che ci unisce, perché ciò che ci unisce e’ più forte ed è il bene del nostro Paese, il credere nelle infrastrutture, nello Stato ma anche in un atteggiamento liberale nei confronti del privato, dell’imprenditoria, nella libertà: tutti valori in cui il centrodestra ha davvero una visione comune. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del congresso di Forza Italia Torino commentando la situazione nel centrodestra in vista delle regionali in Piemonte. “In momenti non facili. che dovremo affrontare come Paese e come regione, bisogna premiare chi sa andare d’accordo, chi ha un equilibrio al proprio interno, chi non perde tempo a discutere e a litigare ma occupa il suo tempo per cercare di fare il meglio per i cittadini - ha continuato Cirio -. È il primo congresso senza Silvio Berlusconi che è una persona a cui penso spesso. Che mi ha sempre accompagnato in tutte le decisioni importanti. Noi siamo qui anche per dimostrare che nonostante lui fisicamente non sia con noi però c’è con i suoi insegnamenti di libertà che poi ha sempre animato il mio impegno in politica e in Forza Italia. (segue) (Rpi)