Governo: Moratti, io ministro Pa? Per il momento nessun rimpasto

- La presidente Meloni “per il momento ha escluso ogni rimpasto. Io ho una responsabilità importante nella Consulta di Forza Italia, in questo momento questo mio ruolo lo considero molto importante e come sempre mi ci dedico”. Lo ha detto Letizia Moratti, presidente della consulta nazionale di Forza Italia al suo arrivo al congresso provinciale e cittadino del partito a Milano, rispondendo a chi le ha chiesto di un suo possibile ruolo come minimo per la pubblica amministrazione. (Rem)