Germania: Faeser, conferenza “remigrazione” a Potsdam ha ricordato Wannsee

- La conferenza sulla “remigrazione” organizzata dall'estrema destra a Potsdam, in Germania, il 25 novembre del 2023, ha ricordato la “la terribile conferenza di Wannsee”. Lo ha detto la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ai media del gruppo mediatico Funke facendo riferimento alla conferenza del 20 gennaio 1942, durante la quale i nazisti decisero la “soluzione finale della questione ebraica”. In questo contesto la ministra ha parlato della possibile messa al bando Alternativa per la Germania (Afd) definendo tale opzione come “difficile, ma non escludibile”. All’incontro presso Potsdam hanno preso parte anche esponenti di Afd e dell’Unione dei valori, l’associazione dell’ultradestra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu). Durante l'incontro è stato presentato un piano per l’espulsione dalla Germania di richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati”. In questo progetto per la “remigrazione”, tali categorie andrebbero deportate in uno Stato dell’Africa settentrionale. (Geb)