Regno Unito: "Times", crollo del numero di militari, a rischio capacità combattimento

- Il numero di militari del Regno Unito potrebbe scendere a 67.741 unità entro il 2026, una quota inferiore a quella delle sole forze operative speciali degli Stati Uniti. E' quanto emerge da un'indagine condotta dal quotidiano “The Times”, secondo cui il calo di militari regolari rappresenta un serio problema per il Regno Unito e rischia di metterne in crisi le capacità di combattimento nei vari teatri operativi. Il governo ha concordato di ridurre il numero a 72.500 entro il 2025 – una decisione che ha causato preoccupazione, in particolare, tra gli alti generali statunitensi – ma c’è il pericolo che i numeri possano scendere al di sotto di tale cifra già il prossimo anno e proseguire su una rapida traiettoria discendente. Negli ultimi dieci anni le Forze armate britanniche non sono mai riuscite a raggiungere l'obiettivo di reclutamento. Tuttavia Capita, la società di outsourcing che supervisiona il reclutamento, si è aggiudicata contratti per un valore di oltre 1,1 miliardi di sterline (circa 1,2 miliardi di euro). Mark Francois, ex sottosegretario delle Forze armate ed esponente dei conservatori membro della commissione della difesa della Camera dei comuni, alla società avrebbe dovuto non essere rinnovato il contratto. John Healey, esponente del Partito laborista e segretario ombra della Difesa, ha aggiunto: “Sulla base delle tendenze attuali, le nostre Forze armate sono destinate a subire un ulteriore declino se il governo non riuscirà ad affrontare la crisi di reclutamento”. (Rel)