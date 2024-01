Azerbaigian: ministero Esteri ricorda il 34esimo anniversario del Gennaio nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono trascorsi 34 anni dall'assalto militare contro il popolo dell'Azerbaigian e dal massacro senza precedenti contro i civili da parte dell'ex regime sovietico in violazione del diritto internazionale. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Baku. "Verso la fine degli anni Ottanta, l'indifferenza dell'ex Unione Sovietica per le rivendicazioni territoriali illegali dell'Armenia contro il nostro paese, la deportazione di centinaia di migliaia di azerbaigiani dalle loro terre ancestrali nell'attuale Armenia e l'incitamento a rivolte etniche a sostegno delle attività separatiste nella regione del Karabakh in Azerbaigian, stimolò ulteriormente l'ascesa del movimento di indipendenza nazionale contro il regime sovietico in Azerbaigian", si legge nella nota. "Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 1990, a seguito dell'aggressione militare da parte di unità e forze speciali dell'esercito sovietico, nonché di contingenti di truppe interne contro l'Azerbaigian, furono compiuti massacri contro civili, comprese donne, bambini e anziani, a Baku e Sumgayit, Lankaran e Neftchala, con l'intenzione di reprimere con la forza il movimento indipendentista nazionale in Azerbaigian. L'aggressione militare delle forze di occupazione ha causato la morte di 150 cittadini, il ferimento grave di altri 744 e 4 persone scomparse", prosegue la nota. (segue) (Rum)