Azerbaigian: ministero Esteri ricorda il 34esimo anniversario del Gennaio nero (2)

- Il 21 gennaio 1990 presso la Missione permanente dell'Azerbaigian a Mosca, "il leader nazionale Heydar Aliyev riuscì a rompere il blocco informativo del regime sovietico rivelando questo atroce crimine contro il nostro popolo e a trasmettere alla comunità mondiale la verità sulla massacri. La tragedia del 20 gennaio ha avuto un impatto decisivo sulla formazione dell'identità nazionale dell'Azerbaigian e ha segnato una svolta storica nel ripristino dell'indipendenza dell'Azerbaigian. Il popolo azerbaigiano, esposto all'aggressione militare, politica e morale del regime sovietico 34 anni fa, ha dimostrato devozione alle proprie tradizioni storiche di lotta. I figli e le figlie della madrepatria, che in quel tragico giorno sacrificarono la propria vita per la giustizia, hanno lasciato una pagina straordinaria nella storia eroica del nostro popolo", ricorda il ministero degli Esteri. "Il 20 gennaio 1990, che è stato segnato nella nostra storia come un giorno di tragedia, ma anche di orgoglio nazionale, il popolo azerbaigiano ha comunicato al mondo che meritava di vivere libero, sovrano e indipendente. Dopo il ritorno al potere nel nostro paese del Leader nazionale Heydar Aliyev, nella sessione straordinaria del Milli Majlis (Parlamento) tenutasi nel febbraio 1994, la brutale uccisione di persone innocenti il ​​20 gennaio 1990 è stata qualificata come aggressione militare e crimine, e nel marzo 1994 è stata adottata la decisione 'Sui tragici eventi commessi a Baku il 20 gennaio 1990'", prosegue la nota. (segue) (Rum)