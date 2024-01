Azerbaigian: ministero Esteri ricorda il 34esimo anniversario del Gennaio nero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le terribili atrocità commesse contro il nostro popolo, i tentativi di minare la nostra integrità e sovranità territoriale e l'occupazione militare delle nostre terre da parte dell'Armenia per quasi 30 anni, la Guerra patriottica durata 44 giorni ha portato al completo ripristino della nostra integrità territoriale, mentre le misure di antiterrorismo locali del 19 e 20 settembre 2023 hanno portato al completo ripristino della nostra sovranità", si legge nella nota. "Per la prima volta quest'anno, il 34mo anniversario della tragedia del 20 gennaio, che si è dimostrata diventare il culmine del movimento per l'indipendenza nazionale, coincide con il momento del completo ripristino della nostra sovranità, per il quale i nostri figli e le nostre figlie hanno sacrificato la loro vita. Ricordiamo con profondo rispetto e gratitudine la memoria dei nostri martiri che hanno sacrificato la loro vita per la nostra indipendenza, integrità territoriale e sovranità", conclude la nota del dicastero di Baku. (Rum)