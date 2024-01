Trasporti: a Roma 40 nuovi bus in periferia, entro anno 516 mezzi ibridi ed elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova la flotta degli autobus che serviranno le periferie di Roma, verso un trasporto pubblico locale più sostenibile. Sono stati inaugurati ieri i nuovi 40 bus, che da domenica serviranno i quartieri a est della Capitale a ridosso e oltre il Gra, frutto del nuovo contratto di servizio con la società Autoservizi Troiani, che avrà una durata di 8 anni. Si tratta di un primo passo del percorso che porterà nelle periferie a est e a ovest del Tevere un totale di 516 mezzi ibridi ed elettrici entro l'anno, per 30 milioni di km/vettura all'anno complessivi di servizio. In particolare, nel quadrante est saranno in tutto 229 bus, di cui 148 elettrici e 72 ibridi. I 40 inaugurati oggi a piazzale Pino Pascali fanno parte della fornitura ibridi. (segue) (Rer)