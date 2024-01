Trasporti: a Roma 40 nuovi bus in periferia, entro anno 516 mezzi ibridi ed elettrici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una giornata molto importante per il Trasporto pubblico locale di Roma perché dopo 5 anni di proroga ai vecchi operatori rinnoviamo con i nuovi operatori il Tpl periferico", ha commentato l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. "Eserciamo in tutto - ha aggiunto - 30 milioni di chilometri in periferia per tutti i cittadini che vivono a cavallo e oltre il Gra con due operatori. Il primo che servirà la parte a est del Tevere, che inauguriamo oggi, mentre il secondo la parte ovest. In tutto sfruttando 516 autobus. Sono arrivati i primi 40 ibridi Mercedes. Entro il 2024 gireranno anche 148 bus elettrici che i nuovi operatori metteranno a servizio dei cittadini", ha concluso l'assessore. All'inaugurazione hanno partecipato anche il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola, il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e l'amministratore delegato della società Autoservizi Troiani, Giovanni Troiani. (Rer)