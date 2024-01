Agroalimentare: Coldiretti, record storico per export dolci made in Italy, +9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai così tanti dolci Made in Italy sulle tavole mondiali, con le esportazioni che fanno segnare il record storico nel 2023 con circa 9,2 miliardi di euro grazie a un incremento del nove per cento in valore. È quanto emerge da una proiezione della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del Sigep, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato, il principale appuntamento fieristico per il settore che si svolge a Rimini. Nonostante l'aumento dei costi energetici e delle materie prime, l'arte dolciaria italiana – sottolinea la Coldiretti – conquista i mercati esteri spinta dalla voglia di qualità che la produzione tricolore garantisce. Il principale mercato è la vicina Francia, dove gli acquisti di dolci tricolori sono cresciuti del nove per cento arrivando a rappresentare circa un settimo delle esportazioni totali, seguita a poca distanza dalla Germania (+12 per cento) mentre al terzo posto ci sono gli Stati Uniti dove le spedizioni restano sostanzialmente stabili (-2 per cento). Ma gelati e dolci conquistano – rileva Coldiretti – anche dagli inglesi (+9 per cento) ai cinesi (+6 per cento) a testimonianza di un gradimento che non conosce confini. Un risultato che ha impatto rilevante per tutta la filiera poiché ad esempio nei circa 39 mila punti vendita dove si vende gelato artigianale si stima – continua la Coldiretti – un utilizzo di 220 mila tonnellate di latte, 64 mila di zuccheri, 21 mila di frutta fresca e 29 mila di altre materie prime. Va per questo sottolineata nella preparazione del vero gelato l'importanza della qualità del latte e della frutta. (segue) (Com)