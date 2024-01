Francia: confermata in appello condanna a ex combattente Isis Jonathan Geffroy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'assise di Parigi ha condannato in appello l'ex militante dello Stato islamico (Isis), Jonathan Geffroy, a 18 anni di reclusione. Come riferisce l'emittente televisiva “Bfmtv”, il presunto "pentimento" dell'ex jihadista di Tolosa non ha convinto la Corte che ha deciso di accogliere le richieste della procura e confermare la sentenza comminata in primo graado. La moglie di Jonathan Geffroy, la cittadina marocchina Latifa Chadli, è stata condannata a cinque anni di detenzione, di cui tre con la condizionale. Dopo aver trascorso due anni in custodia cautelare tra il mese di settembre 2017 e il lo stesso mese del 2019 non tornerà in carcere. Il procuratore generale aveva chiesto contro di lei sette anni di carcere. (Frp)