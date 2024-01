© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale ovunque sereno o poco nuvoloso, ma con passaggio di velature tra mattino e pomeriggio; poi di nuovo a sera nubi alte da nordovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime in moderato o forte calo in pianura, in aumento in montagna; massime stazionarie o in lieve calo in pianura, in aumento in quota. Valori in pianura rispettivamente attorno a -4°C e 6*C. (Rem)