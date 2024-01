Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari sarà presente presso il punto di raccolta, allestito in collaborazione con Tutti Taxi per Amore, di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà. Con l'occasione verrà fatto un bilancio dell'iniziativa "amici fragili" partita lunedì scorso. Presso Area parcheggio Assessorato, viale Manzoni 18 (Ore 11)(Rer)