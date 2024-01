Germania: Faeser, accordo rimpatrio migranti con Georgia, presto intese con altri sei Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha siglato un accordo sui rimpatri di migranti con la Georgia e si prepara a firmarne di nuovi con altri sei Paesi: Moldova, Colombia, Uzbekistan, Kirghizistan, Kenya e Marocco. Lo ha annunciato la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, in un'intervista ai giornali del gruppo mediatico Funke. "L'anno scorso abbiamo ottenuto il 27 per cento di rimpatri in più rispetto al 2022. La nostra legge aumenterà ulteriormente questa cifra in modo significativo", ha dichiarato l'esponente del Partito socialdemocratico. "Ho appena firmato un accordo sulla migrazione con la Georgia. Ne seguiranno altri. Sono in corso colloqui positivi con Paesi come Moldova, Colombia, Uzbekistan, Kirghizistan, Kenya e Marocco”, ha detto Faeser. La ministra, tuttavia, si è detta scettica sull'esternalizzazione delle procedure di esame delle richieste di asilo in Paesi terzi, come nel caso del Regno Unito con il Ruanda. “Il Regno Unito non ha avuto alcun successo con il modello ruandese, a parte i costi che ammontano a centinaia di milioni”, ha affermato Faeser. "La domanda è se ci sarà un Paese disposto ad assumersi un numero maggiore di procedure di asilo al posto nostro", ha aggiunto la ministra. (segue) (Geb)