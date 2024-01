Germania: Faeser, accordo rimpatrio migranti con Georgia, presto intese con altri sei Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faeser, inoltre, ha annunciato che i controlli ai confini tedeschi saranno aboliti non appena entrerà in vigore il nuovo Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo. "Se la protezione delle frontiere esterne dell'Ue sarà garantita, sì. Allora non avremo più bisogno degli attuali controlli alle frontiere interne, nemmeno verso l'Austria", ha detto la ministra dell'Interno. Faeser ha aggiunto che è impegnata a garantire che la riforma europea sull'asilo venga attuata rapidamente. "In quel momento tutti gli arrivi dovranno essere registrati alle frontiere esterne europee. E sempre lì si svolgeranno anche le procedure di asilo per coloro che hanno poche prospettive di protezione. E finalmente realizzeremo la distribuzione all'interno dell'Ue. Ciò garantirà sollievo, soprattutto in Germania", ha concluso Faeser. (Geb)