Roma: minaccia la ex e investe con l'auto il nuovo compagno, braccialetto elettronico per 49enne di Artena

- I carabinieri della stazione di Artena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei riguardi di un 49enne del comune di Artena, gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex convivente e del suo nuovo compagno. Il provvedimento nasce a seguito delle denunce formalizzate dalle vittime, la ex dell'uomo e i suo nuovo compagno, che hanno riferito dei continui atti persecutori commessi dall’indagato, consistenti in pedinamenti e minacce di morte alla ex convivente, che sono proseguiti anche nei confronti dell’attuale compagno. (segue) (Rer)