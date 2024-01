Roma: "donatorinati" della polizia di stato a Pratica di Mare per caccolta sangue con guardia di finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raccolta straordinaria di sangue, ieri mattina, a Pratica di Mare, organizzata da Donatorinati Polizia di Stato in collaborazione con il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza. Una iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi appartenenti alla Guardia di Finanza. Ad accogliere i donatori un'autoemoteca della regione Lazio con a bordo personale medico del Regina Elena. Un impegno quello di Donatorinati Polizia di Stato costante nel tempo che raccoglie sempre più adesioni tra cittadini ed istituzioni."Sono estremamente soddisfatto della prima raccolta straordinaria di sangue effettuata con la Guardia di Finanza. Queste iniziative dimostrano che la sinergia è un ingrediente fondamentale per divulgare l'importanza della donazione di sangue, un'eredità da lasciare alle giovani generazioni e un modus vivendi da adottare quotidianamente per ognuno di noi" afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale Donatorinati Polizia di Stato. (Com)