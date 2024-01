Cina: incendio nel dormitorio di una scuola elementare, 13 bambini morti nell'Henan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici bambini sono morti nella provincia dell'Henan, nel centro della Cina, a causa di un incendio scoppiato nel dormitorio di una scuola elementare. Lo riferisce oggi, 20 gennaio, l'agenzia di stampa nazionale "Xinhua". Le vittime avevano intorno ai 9 anni d'età. Le fiamme hanno avvolto la scuola di Yingcai, nel villaggio di Yanshanpu, intorno alle 23 di ieri sera, ora locale. L'incendio, che ha provocato anche gravi ustioni a un altro bambino attualmente ricoverato in ospedale e in condizioni stabili, è stato estinto circa 40 minuti più tardi. Le autorità locali stanno cercando di appurare le cause dell'incendio e nel frattempo, sempre secondo "Xinhua", hanno tratto in arresto almeno una persona. (Cip)