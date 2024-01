© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un mezzo pesante ribaltato, è stata temporaneamente interdetta al traffico, la strada statale 10 "Padana Inferiore", in entrambe le direzioni, all'altezza del km 249,300, a Piadena in provincia di Cremona Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, l'autista del mezzo ha perso la vita (Com)