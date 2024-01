Regno Unito: sindaco di Londra, elezioni comunali di maggio "saranno la battaglia più dura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il sindaco di Londra che si terranno a maggio "saranno la battaglia più dura mai vista". Sono le parole che pronuncerà oggi Sadiq Khan, sindaco di Londra ed esponente del Partito laborista, alla conferenza della Fabian's Society, centro studi legato alla sinistra britannica. Il discorso di Khan, di cui il quotidiano “The Guardian” fornisce alcune anticipazioni, sarà un discorso programmatico in vista dell'appuntamento elettorale atteso in primavera. Il primo cittadino della capitale britannica esorterà gli elettori a non “lasciare che i conservatori facciano a Londra quello che hanno fatto al nostro Paese” e criticherà la “narrativa vuota, disperata e divisiva” avanzata dal partito guidato dal primo ministro Rishi Sunak. I conservatori “sfruttano le paure delle persone, ma non le affrontano mai”, affermerà Khan. “Fra poco più di cento giorni i londinesi diranno la loro su chi vogliono come sindaco" e "sarà una lotta dura ma dobbiamo vincerla”, proseguirà poi il sindaco che tenterà anche di fare da volano alle elezioni generali che si terranno, con ogni probabilità, nella seconda metà dell'anno corrente. “Vorrei concludere dicendo che il 2024 ci può offrire il premio più grande di tutti: un sindaco laborista che collabori con un primo ministro laborista per il bene di tutti”, dichiarerà Khan in conclusione del suo intervento al centro studi, affermando inoltre: “Il Regno Unito dà il meglio di sé quando il Partito laborista dà il meglio di sé”. (Rel)