Gaza: "Cnn", forze israeliane hanno dissacrato 16 cimiteri durante offensiva (2)

- L'emittente riporta anche le parole di un portavoce delle Idf, secondo cui in alcuni casi i militari israeliani "non hanno avuto altra scelta" che entrare nei cimiteri, che verrebbero utilizzati da Hamas per scopi militari. "Le operazioni - ha tuttavia precisato il portavoce - sono state condotte in maniera professionale e nel rispetto dei deceduti", i cui corpi sono stati "restituiti con dignità e rispetto". In altri casi, prosegue tuttavia la "Cnn", le forze israeliane sembrano aver utilizzato i cimiteri come avamposti militari: è quanto emergerebbe da immagini satellitari e video che mostrano bulldozer in azione in diversi cimiteri nei quali sono state spianate ampie aree ed erette fortificazioni. E' il caso, per esempio, del cimitero del quartiere di Shajaiya, a Città di Gaza, dove le immagini satellitari indicano una presenza fissa delle Idf a partire dallo scorso 10 dicembre. (Was)