Confagricoltura: produttività, reddito e sostenibilità, gli agricoltori sollecitano Bruxelles

Negli ultimi tempi gli agricoltori hanno deciso di scendere in piazza in alcuni Stati membri. Diverse – evidenzia Confagricoltura nella sua nota settimanale – le cause alla base delle decisioni. In Germania, per far fronte alle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittima la costituzione di fondi fuori bilancio, il governo ha presentato una manovra straordinaria di correzione dei conti pubblici che prevede la soppressione delle agevolazioni fiscali al gasolio agricolo. Finora non è stato possibile raggiungere un'intesa e ulteriori manifestazioni sono già state programmate. In Francia, nelle scorse settimane, gli agricoltori hanno contestato le proposte governative – poi ritirate – di aumentare il prelievo fiscale sull'acquisto di fitofarmaci e sull'acqua destinata all'irrigazione. In Polonia, Ungheria e Romania, i produttori sono scesi in piazza per i contraccolpi economici provocati dall'aumento delle importazioni di prodotti agroalimentari dall'Ucraina. Il balzo in avanti è stato di quasi il 90 per cento a livello Ue rispetto ai livelli del 2021.