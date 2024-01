Confagricoltura: produttività, reddito e sostenibilità, gli agricoltori sollecitano Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna, per ora, non si sono verificate manifestazioni pubbliche, ma la tensione è salita dopo l’aumento deciso dal governo del salario minimo interprofessionale del cinque per cento a partire dal primo gennaio. Il salario minimo si attesta ora a 1.134 euro lordi al mese per quattordici mensilità. Vanno anche ricordate – prosegue Confagricoltura – le proteste degli allevatori nei Paesi Bassi nella primavera dello scorso anno, per le misure del governo tese a ridurre la dimensione degli allevamenti, allo scopo di tagliare le emissioni di azoto. Nel 2019, il più alto tribunale amministrativo olandese ha stabilito che i piani fino ad allora realizzati non erano sufficienti per centrare gli obiettivi stabiliti dalla Ue. Resta sullo sfondo il disagio del mondo agricolo in tutta l’Unione nei confronti del “Green deal”, che ha posto, di fatto, il settore primario sul banco degli accusati. Le specifiche proposte della Commissione non hanno fatto tutta la strada prevista. Il Consiglio Ue, ad esempio, deve ancora prendere posizione sul progetto legislativo che prevede il taglio fino al 50 per cento dell’uso di fitofarmaci e il Parlamento europeo ne ha chiesto formalmente il ritiro. Difficile, per non dire impossibile, siglare un’intesa prima delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea di Strasburgo. (segue) (Com)