Confagricoltura: produttività, reddito e sostenibilità, gli agricoltori sollecitano Bruxelles (3)

- Entro gennaio – conclude Confagricoltura – dovrebbe partire il dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura annunciato dalla presidente della Commissione Ue. Nella circostanza, sarebbe opportuno prendere in esame anche le recenti decisioni assunte nel Regno Unito. Durante la permanenza nell’Unione, i governi di Londra hanno sempre contestato la Pac ritenuta troppo costosa e burocratica. Ora è stato deciso di aumentare in via immediata del dieci per cento i trasferimenti pubblici agli agricoltori e il varo di un nuovo stanziamento per favorire la transizione energetica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche. L’obiettivo, è stato dichiarato, è quello di far coesistere la sostenibilità ambientale con quella economica, salvaguardando la produzione agricola nazionale che copre il 60 per cento del fabbisogno interno. Un cambio di rotta è indispensabile anche a Bruxelles. Il tema sarà senz’altro al centro della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. (Com)