Ucraina: Podolyak, nessun negoziato con la Russia, Putin vuole solo estendere suo dominio

- L’Ucraina non negozierà con la Russia: non si possono avviare delle trattative con chi vuole solo conquistare il Paese e gli altri territori dello spazio post sovietico. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, in un'intervista al quotidiano “Bild”. "La guerra continuerà, secondo le idee di Putin (il presidente russo, Vladimir), finché non conquisterà l'intero territorio dell'Ucraina, finché non raggiungerà il dominio in Europa, finché non conquisterà altri territori post sovietici", ha detto il consigliere presidenziale. Inoltre, Podolyak ha chiesto di proseguire le forniture di armi destinate all'Ucraina, esprimendo una problematica legata alle diseguaglianze nei volumi che dovrebbero essere equilibrate. Inoltre, Podolyak ha chiesto di rafforzare l’Ucraina con armi ad alta tecnologia. Secondo il consigliere presidenziale, la linea del fronte sul terreno è lunga circa 1.300 chilometri e i combattimenti si svolgono su circa 600-800 chilometri. Podolyak ha sottolineato che la Russia non ha fatto progressi significativi durante l'ultimo anno di guerra. (Geb)