Business news: ministero Economia greco, nel 2023 deficit di bilancio di quasi 4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha registrato un deficit di bilancio statale di quasi 4 miliardi di euro nel 2023. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia e delle Finanze di Atene. "Secondo i dati preliminari disponibili per l'esecuzione del bilancio dello Stato per cassa modificata, il saldo del Bilancio dello Stato per il periodo gennaio-dicembre 2023 presentava un disavanzo di 3.989 milioni di euro, a fronte di un obiettivo di disavanzo di 8.338 milioni di euro che è stato incorporato per lo stesso periodo del 2023 nella relazione introduttiva al Bilancio 2024 e un deficit di 11.656 milioni di euro per lo stesso periodo del 2022", ha affermato il dicastero in una nota. (Gra)