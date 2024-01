Business news: Norvegia, assegnate 62 nuove licenze per esplorazione petrolifera, oltre la metà a Equinor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Norvegia ha assegnato 62 licenze per l'esplorazione petrolifera sulla piattaforma continentale nazionale. La decisione delle autorità è stata annunciata dal ministro dell'Energia norvegese, Terje Aasland. Nello specifico 29 licenze riguardano l'area del Mare del Nord, 25 quella del Mare di Norvegia e otto il Mare di Barents. Tra le 24 aziende che hanno ricevuto le licenze figurano Equinor, cui ne sono state assegnate 39, e Aker, con 27. "La nostra strategia è quella di avere un portafoglio di licenze di esplorazione che fornisca un buon equilibrio tra pozzi esplorativi vicini a giacimenti e infrastrutture esistenti e pozzi che, se scoperti, possono gettare le basi per sviluppi indipendenti", ha affermato Per Oyvind Seljebotn, direttore dell'esplorazione e sviluppo del serbatoio presso Aker, al quotidiano "E24". (Sts)