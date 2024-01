Business news: antitrust ceco annulla esito gara d’appalto per linea D della metro di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio per la tutela della concorrenza economica (Uohs) della Repubblica Ceca ha annullato l’assegnazione della costruzione di un nuovo segmento della linea D della metropolitana di Praga alla società Subterra. Lo ha reso noto il portale di informazione “Seznam Zpravy”. L’antitrust ceco, infatti, ha reputato che Subterra abbia fornito informazioni non convincenti in merito alla competenza dei suoi manager. “La documentazione (fornita) durante la procedura di gara non include materiali sulla base dei quali l’autorità appaltante possa giungere a una conclusione chiara” sul fatto che Subterra soddisfi le condizioni della gara medesima, si legge nella decisione dell’Uohs, che “Seznam Zpravy” ha avuto modo di leggere. La decisione dell’antitrust ceco è ancora appellabile. (Vap)