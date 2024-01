Business news: Norvegia, governo stanzia 180 milioni di euro per rafforzare capacità industria difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo norvegese ha annunciato che accantonerà 2 miliardi di corone norvegesi (180,48 milioni di euro) per aumentare la capacità dell'industria della difesa nazionale. Alcuni progetti specifici del gruppo militare Nammo riceveranno un miliardo di corone (circa 88 milioni di euro), mentre un altro miliardo sarà riservato ad altri progetti nell'industria della difesa norvegese, ha riferito il governo in una nota. "Aumentare la capacità nel settore della difesa è importante, sia per l'Ucraina, ma anche per garantire la nostra stessa sicurezza", ha affermato il ministro della Difesa norvegese Bjoern Arild Gram. "Stiamo ora contribuendo ad un aumento significativo della capacità produttiva di Nammo per soddisfare le esigenze della Norvegia, nonché le esigenze degli alleati e dell'Ucraina", ha aggiunto il ministro. (Sts)