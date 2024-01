Business news: la Francia torna ad essere primo esportatore di elettricità in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia torna ad essere il primo esportatore di elettricità in Europa. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che secondo Standard and Poor's Global Commodity Insights la Francia nel 2023 ha esportato 50,1 terawattora di elettricità superando la Svezia, che deteneva il primato nel 2022. Sempre lo scorso anno, la Spagna si è posizionata seconda con 13,9 terawattora. Il risultato della Francia è legato al ritorno del nucleare a importanti regimi di produzione, ma anche ad un incremento delle rinnovabili. Nel 2023 i panelli solari e le impiantazioni eoliche in Francia hanno prodotto rispettivamente 21,5 terawattora e 50,4 terawattora. (Frp)